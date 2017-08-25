Интерпол задержал в Петербурге беглого украинского банкира

В Адмиралтейском районе сотрудники Интерпола задержали мужчину, находящегося в международном розыске. Его ищут правоохранительные органы Украины.

В четверг, 24 августа, сотрудниками отдела Интерпола ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской вычислили и задержали 53-летнего гражданина Украины. Мужчину "приняли" около дома 53 на набережной реки Мойки около шести часов вечера.

Как уточняют в пресс-службе главка, гражданина Украины разыскивают по запросу с родины. Правоохранительные органы соседней страны считают его виновным в присвоении и растрате. Ему выбрана мера пресечения – арест.

Задержанного украинца доставили в полицию. О его поимке сообщили правоохранителям его страны.