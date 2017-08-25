Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
Сегодня, 11:29
0
Asyaromanenkova
37
Код вставки плеера

Интерпол задержал в Петербурге беглого украинского банкира

0
 
 

В Адмиралтейском районе сотрудники Интерпола задержали мужчину, находящегося в международном розыске. Его ищут правоохранительные органы Украины.

В четверг, 24 августа, сотрудниками отдела Интерпола ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской вычислили и задержали 53-летнего гражданина Украины. Мужчину "приняли" около дома 53 на набережной реки Мойки около шести часов вечера.

Как уточняют в пресс-службе главка, гражданина Украины разыскивают по запросу с родины. Правоохранительные органы соседней страны считают его виновным в присвоении и растрате. Ему выбрана мера пресечения – арест.

Задержанного украинца доставили в полицию. О его поимке сообщили правоохранителям его страны.

Показать на карте
Теги: арест спб , интерпол спб , новости питера , новости спб , происшествия спб
Категории: Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5