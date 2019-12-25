Петербург второй день подряд лидирует по числу смертей от коронавируса за сутки

В Северной столице выявили еще 84 смерти от КОВИД.

За минувшие сутки в Петербурге выявили еще 84 новых летальных случаев от коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.

По числу смертей от КОВИД за сутки Северная столица второй день подряд занимает первое место среди городов России. На втором по этому показателю расположилась Москва, где умерли еще 72 человека. На третьем – Московская область с 34-мя новыми умершими.

В целом в России зарегистрировали еще 611 летальных случаев. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 49 762 россиян, выздоровели – 2 228 633.

Ранее мы писали, что от последствий коронавируса в Петербурге умер эколог Рашид Алимов.

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