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Петербург второй день подряд лидирует по числу смертей от коронавируса за сутки
Сегодня, 11:11
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Alena_Zinovieva

Петербург второй день подряд лидирует по числу смертей от коронавируса за сутки

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В Северной столице выявили еще 84 смерти от КОВИД.

За минувшие сутки в Петербурге выявили еще 84 новых летальных случаев от коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.

По числу смертей от КОВИД за сутки Северная столица второй день подряд занимает первое место среди городов России. На втором по этому показателю расположилась Москва, где умерли еще 72 человека. На третьем – Московская область с 34-мя новыми умершими.

В целом в России зарегистрировали еще 611 летальных случаев. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 49 762 россиян, выздоровели – 2 228 633.

Ранее мы писали, что от последствий коронавируса в Петербурге умер эколог Рашид Алимов.

Фото: pixabay.com

Теги: коронавирус, оперативный штаб, смертность
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Картина дня,

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