В Петербурге за сутки на COVID-19 протестировали 16 тысяч человек

В выходные дни объем тестирования снижается в два раза по сравнению с будними днями.

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 16389 человек. Об этом сообщила пресс-служба губернатора города.

Операторы обработали 2393 вызова, поступивших по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Отметим, что ранее также публиковалась информация о том, сколько людей находится под медицинским присмотром — в обсерваторе, на самоизоляции или являются контактными. Последние два дня это делать перестали.

Петербуржцам, которым необходима помощь волонтеров, нужно оставить заявку, позвонив на горячую линию 8-800-200-34-11.

Ранее травматолог рассказал Piter.TV, как коронавирус повлиял на количество травм.

Фото: Piter.TV