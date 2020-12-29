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В Петербурге за сутки на COVID-19 протестировали 16 тысяч человек
Сегодня, 10:06
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nadezhda_sib

В Петербурге за сутки на COVID-19 протестировали 16 тысяч человек

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В выходные дни объем тестирования снижается в два раза по сравнению с будними днями.

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 16389 человек. Об этом сообщила пресс-служба губернатора города. 

Операторы обработали 2393 вызова, поступивших по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Отметим, что ранее также публиковалась информация о том, сколько людей находится под медицинским присмотром — в обсерваторе, на самоизоляции или являются контактными. Последние два дня это делать перестали. 

Петербуржцам, которым необходима помощь волонтеров, нужно оставить заявку, позвонив на горячую линию 8-800-200-34-11. 

Ранее травматолог рассказал Piter.TV, как коронавирус повлиял на количество травм. 

Фото: Piter.TV

Теги: диагностика, коронавирус, обследование, тестирование
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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