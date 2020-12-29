В Петербурге за сутки на COVID-19 протестировали 16 тысяч человек

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 16389 человек. Об этом сообщила пресс-служба губернатора города.
Операторы обработали 2393 вызова, поступивших по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.
Отметим, что ранее также публиковалась информация о том, сколько людей находится под медицинским присмотром — в обсерваторе, на самоизоляции или являются контактными. Последние два дня это делать перестали.
Петербуржцам, которым необходима помощь волонтеров, нужно оставить заявку, позвонив на горячую линию 8-800-200-34-11.
Ранее травматолог рассказал Piter.TV, как коронавирус повлиял на количество травм.
Фото: Piter.TV
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