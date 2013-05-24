В Петербурге за несколько дней выпало 88% осадков от месячной нормы

По словам синоптика Александра Колесова, снег и дождь шли с 25 по 27 апреля. Из них 77 процентов нормы пришлось на мокрый снег. В ближайшие дни осадков будет меньше.

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов подвел итоги трех дней. С 25 по 27 апреля в городе выпало 88 процентов осадков от месячной нормы. Из них 77 процентов от нормы пришлось на мокрый снег. Днем 25 апреля осадки были в виде дождя, а 26 и ночью 27 апреля — уже в виде мокрого снега и снега.

По словам Колесова, утром 27 апреля ни одна метеостанция не зафиксировала снежный покров, поскольку мокрый снег сразу таял. Однако жители окраин видели снег. Причина — теплый центр города и высокая температура воды в Невской губе (до плюс 5–6 градусов). На западе Ленинградской области ситуация иная. В Шлиссельбурге за два с половиной дня выпал 51 миллиметр осадков, что превышает месячную норму почти на 30 процентов.

Утром понедельника высота снежного покрова в Сосново составила 21 сантиметр, в Воейково — 19, в Кингисеппе и Гатчине — 9, в Шлиссельбурге — 8 сантиметров. Циклон пока не уходит, 28 апреля на востоке области может выпасть еще 5–10 сантиметров снега. Температура воздуха в городе была на 5 градусов ниже нормы.

