В Петербурге за неделю упало 90 деревьев из-за ветра

В городе стартовал месячник благоустройства.

За неделю штормового ветра в Петербурге упало 90 деревьев. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству.

На выходных, несмотря на порывы до 15 м/с, ветер повалил всего 2 дерева. В ведомстве отметили, что это "неплохой итог" для такое ветреной недели.

Также ветер сказался на количестве песка и пыли на проезжей части. За неделю спецтехника собрала 1400 тонн смета с дорог, 877 кубометров мусора. Для помывки улиц потребовалось 35 тыс. кубометров воды и 11,5 тыс. литров специального шампуня.

Сейчас на дорогах работают 565 единиц техники и 859 дворников. Зеленые зоны убирает еще тысяча специалистов.

Сейчас работники садово-парковых предприятий высаживают в городе молодые липы, клены, березы, яблони, ели и дубы. Напомним, в Петербурге стартовал осенний месячник по благоустройству.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что на благоустройство парка Авиаторов планируют направить 875 млн рублей.

Фото: комитет по благоустройству