В Петербурге ввели налоговые льготы для промышленников и железнодорожников с 2020 года

Промышленные предприятия и предприятия из сферы железнодорожного транспорта получат новые льготы по налогам в следующем году. Соответствующий закон опубликовали на сайте администрации Петербурга.

Нововведение будет действовать как механизм инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций. Вычет позволит организациям возместить затраты на приобретение и модернизацию основных средств.

Предприятия смогут списать до 10% расходов за счет федеральной части налога на прибыль и до 90% из региональной части налога.

Инвестиционный налоговый вычет получат те организации, инвестиции в которые имеют экономическую выгоду для Петербурга.

Также с 2020 года от уплаты налогов на имущество освободят предприятия железнодорожной отрасли. Обязательным условием являются вложения не менее 1,5 млрд рублей в течение трех календарных лет.

"Это касается как строительства новых объектов, так и модернизации существующих", – говорится в сообщении.

Инвестиционный налоговый вычет будет действовать до 2028 года.

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