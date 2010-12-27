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В Петербурге ввели налоговые льготы для промышленников и железнодорожников с 2020 года
Сегодня, 18:30
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nadezhda_sib

В Петербурге ввели налоговые льготы для промышленников и железнодорожников с 2020 года

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Промышленные предприятия и предприятия из сферы железнодорожного транспорта получат новые льготы по налогам в следующем году. Соответствующий закон опубликовали на сайте администрации Петербурга. 

Нововведение будет действовать как механизм инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций. Вычет позволит организациям возместить затраты на приобретение и модернизацию основных средств. 

Предприятия смогут списать до 10% расходов за счет федеральной части налога на прибыль и до 90% из региональной части налога. 

Инвестиционный налоговый вычет получат те организации, инвестиции в которые имеют экономическую выгоду для Петербурга.

Также с 2020 года от уплаты налогов на имущество освободят предприятия железнодорожной отрасли. Обязательным условием являются вложения не менее 1,5 млрд рублей в течение трех календарных лет. 

"Это касается как строительства новых объектов, так и модернизации существующих",

– говорится в сообщении. 

Инвестиционный налоговый вычет будет действовать до 2028 года. 

Фото: pixabay.com 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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