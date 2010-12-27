В Петербурге впервые наградят Поисковиков

В Петербурге впервые наградят участников поисковых отрядов. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по печати и взаимодействию со СМИ.
Награды получат те поисковики, кто внёс значительный вклад в установление имён и судеб погибших.
Мы точно так же, как и солдаты, которых поднимаем, работаем не за медали и награды, а за патриотизм, за уважение к нашей великой стране
отметил уководитель поискового отряда "Заслон-2" реконструировать, начальник отдела патриотического дома "Форпост" Сергей Пищулин
Наградлкние состоится 22 февраля на базу патриотического объединения "Ленрезерв". В списке на награждение указано 14 имён заслуженных поисковиков.
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Фото:pixabay
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