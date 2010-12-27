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В Северной столице возложили цветы у памятной доски Гейдара Алиева
Сегодня, 21:48
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TretyakovaS
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В Северной столице возложили цветы у памятной доски Гейдара Алиева

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В Петербурге у памятной доски бывшего президента Азербайджана Гейдара Алиева на Гороховой улице торжественно возложили цветы.

В Петербурге у памятной доски бывшего президента Азербайджана Гейдара Алиева на Гороховой улице прошла торжественная церемония возложения цветов. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

В доме №6 по указанной улице располагалась высшая школа Министерства государственной безопасности СССР. Именно там в 1949-1950 годах обучался Гейдар Алиев.

В церемонии возложения цветов приняли участие генеральный консул Азербайджана в Санкт-Петербурге Султан Гасымов, советник губернатора Петербурга по национальным вопросам, председатель Азербайджанской национально-культурной автономии Вагиф Мамишев, а также главы и члены азербайджанских общественных организаций города.

Событие было приурочено ко дню кончины Гейдара Алиева – он ушел из жизни 12 декабря 2003 года. 

Фото: ВКонтакте/ВЫ ЖИВЫ!

Теги: новости петербурга , новости спб
Категории: Новости СПб

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