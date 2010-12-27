В Северной столице возложили цветы у памятной доски Гейдара Алиева

В Петербурге у памятной доски бывшего президента Азербайджана Гейдара Алиева на Гороховой улице торжественно возложили цветы.

В Петербурге у памятной доски бывшего президента Азербайджана Гейдара Алиева на Гороховой улице прошла торжественная церемония возложения цветов. Об этом сообщает "Петербургский дневник".



В доме №6 по указанной улице располагалась высшая школа Министерства государственной безопасности СССР. Именно там в 1949-1950 годах обучался Гейдар Алиев.



В церемонии возложения цветов приняли участие генеральный консул Азербайджана в Санкт-Петербурге Султан Гасымов, советник губернатора Петербурга по национальным вопросам, председатель Азербайджанской национально-культурной автономии Вагиф Мамишев, а также главы и члены азербайджанских общественных организаций города.



Событие было приурочено ко дню кончины Гейдара Алиева – он ушел из жизни 12 декабря 2003 года.



Фото: ВКонтакте/ВЫ ЖИВЫ!

