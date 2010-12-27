Прокуратура Невского района: возбуждено уголовное дело из-за массового отравления в детском саду

Представители надзорного ведомства завершили проверку детского учреждения.

Прокуратура Петербурга возбудила уголовное дело в отношении руководства детского сада номер 111, в котором произошло массовое отравление воспитанников. Малыши почувствовали себя плохо после обеда. Об этом сообщают представители ведомства.

На 10 мая в Невском районе завершена проверка по факту массового заболевания детей в заведении на Искровском проспекте. Сотрудники Прокуратуры установили, что в детском саду выявлено нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое отравление людей.

Отметим, что в адрес главы района направлен проект представления об ликвидации выявленных нарушений. Ход устранений лично проконтролирует местная Прокуратура.

Напомним, что в апреле общественность узнала о 25 случаях заболевания детей в саду под номером 111. По сведениям медиков, пострадавшие получили инфекционное отравление кишечной бактерией - шигелла. В результате проверки учреждение пришлось временно закрыть на карантин.

Напомним, что в выходные 17-ый троллейбус и 12-ый электробус изменят маршрут следования.

Фото: Piter.tv

