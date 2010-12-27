В Петербурге поймали угонщика велосипеда

В Санкт-Петербурге задержан угонщик велосипедов.

В Петербурге был задержан «велосипедный угонщик». Им стал 34-летний мужчина, который, как оказалось, был ранее судим.

О пропаже дорогостоящего велосипеда 1 октября сообщила в правоохранительные органы 29-летняя жительница Петербурга. Свой транспорт, стоящий 14 тысяч, девушка оставила в парадной, был ли он припаркован с помощью противоугонного замка не известно, но в любом случае вору удалось на нем уехать.

На данный момент проводится проверка. Стоит вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 158 (Кража).