В Петербурге начали штрафовать водителей-иностранцев за отсутствие российских прав

В Петербурге начали штрафовать водителей пассажирских транспортных средств из других стран за отсутствие российских национальных прав. Проверка в Адмиралтейском районе выявила четырех компаний-перевозчиков, которым выписали протоколы об административных правонарушениях.

Как сообщает "Фонтанка", в Северной столице начали штрафовать водителей пассажирских транспортных средств из других стран за отсутствие российских национальных прав. Первыми на штрафы попались четыре компании-перевозчики.



Перевозчикам были выписаны предписания и протоколы об административных правонарушениях, а сам транспорт теперь находится на спецстоянках, рассказали в Горпрокуратуре.



По данным Ассоциации перевозчиков пассажиров, в настоящий момент в городе российские водительские удостоверения получили только 8% водителей. По данным ГИБДД, в Петербурге это 594 человек, а в Ленинградской области – чуть больше ста. Срок, до которого иностранцы должны получить российские права, планировалось сдвинуть до лета 2018 года, документ даже дошел до рассмотрения в Госдуме, но к третьему чтению строчка о переносе потерялась.



Официальные ведомства и перевозчики призывают внимательно прочитать закон. По мнению первых, исключение в нем сделано только для граждан одной страны. Вторые говорят, что понятия прописаны настолько нечетко, что формально водители имеют право садиться за руль и со своими удостоверениями.