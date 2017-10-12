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В Петербурге пожилой водитель въехал в столб и погиб

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В четверг, 12 октября в Зеленогорске водитель отечественного автомобиля въехал в столб, а затем в машину. Мужчина погиб на месте.

Как сообщает "Росбалт", 12 октября в Зеленогорске произошло смертельное ДТП.

Пожилой мужчина на "Ладе" въехал в столб, а затем зацепил "Ниву". От полученных травм водитель скончался на месте.

По факту аварии проводится проверка.  

Теги: новости петербурга , новости спб , смертельное дтп
Категории: Новости СПб

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