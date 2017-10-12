Как сообщает "Росбалт", 12 октября в Зеленогорске произошло смертельное ДТП.
Пожилой мужчина на "Ладе" въехал в столб, а затем зацепил "Ниву". От полученных травм водитель скончался на месте.
По факту аварии проводится проверка.
Сегодня, 18:18
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В Петербурге пожилой водитель въехал в столб и погиб
В четверг, 12 октября в Зеленогорске водитель отечественного автомобиля въехал в столб, а затем в машину. Мужчина погиб на месте.
Как сообщает "Росбалт", 12 октября в Зеленогорске произошло смертельное ДТП.