В Петербурге водитель врезался в остановку и ушел пешком

Водитель на Opel Astra въехал в остановку, после чего скрылся вместе с пассажирами

В ночь на 17 октября водитель у перекрёстка Шуваловского и Авиаконструкторов влетел в остановку. После недолгих размышлений он вместе с двумя пассажирами бросили машину и скрылись с места происшествия.

Как сообщают очевидцы, парни находились в нетрезвом состоянии. Вероятно, они оставили свое авто средство по причине того, что машина могла числиться в угоне. Второй возможной причиной, по мнению пользователей интернета, могло послужить сильное алкогольное опьянение.

Оставленного Опеля вскоре заметили сотрудники ГИБДД, но, они разминулись с виновниками ДТП. На остановке никого не было, поэтому никто не пострадал. О дальнейшей судьбе машины не сообщается.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург