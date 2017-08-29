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Синоптики обещают в Петербурге теплый вторник почти без осадков

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Один из последних дней лета обещает быть очень приятным для петербуржцев: синоптики обещают достаточно высокую температуру и почти полное отсутствие осадков.

Во вторник, 29 августа. В Северной столице установится почти летняя погода. Синоптики обещают переменную облачность со слабым западным ветром. Кроме того, день пройдет без осадков, за исключением редких районов.

При этом температура поднимется достаточно высоко – до +16-18 градусов. При этом в последние дни лета температура воздуха будет только повышаться. Хотя погоду будут омрачать осадки.

Синоптики обещают в Петербурге теплый вторник почти без осадков

На сегодняшний день выпадает Ореховый спас. По народным приметам, если в этот небо ясное, то зима будет мягкой и без сильных морозов. Также стоит обращать внимание на воду: если водоемы тихие, то зима не будет лютой.

Фото: скриншот ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды"

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Категории: Новости СПб Картина дня

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