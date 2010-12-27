Боткинская больница зафиксировала увеличение пострадавших от укусов клещей

Более 200 человек обратились к медикам.

Медики Петербурга заявили об увеличении числа пострадавших после укусов клещей. Информация поступила от специалистов Боткинской больницы города. За последнюю неделю врачебная помощь потребовалась примерно 200 местным жителям. Согласно статистике, в период с 27 августа по 2 сентября заведение приняло 212 обращений с жалобами на укусы клещей. За семь дней до этого, количество заявлений было меньше на 80.

Доктора успокаивают петербуржцев тем фактом, то из всех пациентов ни один не заразился клещевым энцефалитом или болезнью Лайма.

Напомним, что пик клещевой активности на территории Северной столицы пришелся на июнь.

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