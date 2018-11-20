В Петербурге одобрили либерализацию закона о митингах

В городе на Неве возрастет количество гайд-парков.

В пятницу, 1 февраля, на заседании петербургского комитета по законодательству обсудили законопроект о либерализации закона о митингах. В ходе обсуждений чиновники ЗакСа поддержали предложение Дениса Четырбока, согласно которому митинговать в городе на Неве станет проще.

Во-первых, проект подразумевает увеличение количество так называемых гайд-парков, то есть мест, где проводить акции будет разрешено без предварительного согласования. Во-вторых, количество участников акций не требующих разрешения могут увеличить с 200 до 500 человек. Информировать властей о проведении таких акций будут по принципу "одного окна". Заявители будут обращаться в Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности

Однако новый законопроект подразумевает введение нового ограничения о проведении публичных мероприятий возле объектов транспортной инфраструктуры (вокзалов, станций метро и прочего). Дабы не создавать неудобства для людей в часы пик проводить акции будет запрещено с 7:30 до 9:30 и с 17:30 до 20:00.

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Фото: ВКонтакте/Парк на Смоленке