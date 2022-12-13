В Петербурге выпало более 200 см снега с начала зимы

На минувшей неделе снег шел почти каждый день и не таял.

Стало известно, что с начала зимы общая высота снежного покрова составила более 200 см. Прошлой зимой она насчитывала 197 см. Самым снежным по количеству осадков остается сезон 2018/2019 годов, когда выпало 224 см снега. Об этом рассказали в пресс-службе комблага.

На минувшей неделе снег шел почти каждый день и не таял, рассказывают в комблаге, а 29 марта в Петербурге обновили абсолютный суточный максимум за весь сезон – тогда намело почти 15 см.

На улицы города вышли 772 уборочные машины и 1035 дворников. Еще 232 машины и 943 специалиста приводят в порядок сады, парки и скверы.

Фото: piter.tv