В Петербурге виновник аварии разбил нос водителю и скрылся с места ДТП

Поздно вечером 12 октября в Калининском районе водитель с разбитым носом вызвал полицию на место ДТП, так как виновники предпочли скрыться

В районе 10 часов вечера водитель Skoda Fabia остановился с супругой на перекрестке Тихорецкого проспекта и улицы Гидротехников, чтобы пропустить пешеходов. Через мгновение автомобилист почувствовал удар сзади.

Как оказалось, в "Шкоду" врезался Volkswagen Golf, из которого вышли двое мужчин. При осмотре повреждений они стали отрицать свою вину в ДТП. При всей очевидности случившегося, водитель Fabia решил вызвать наряд ГИБДД, чтобы разрешить спор. Мужчинам эта идея не понравилась, и они попросили никого не вызывать.

Потерпевший водитель не согласился на уговоры в результате чего, водитель "Гольфа" головой ударил мужчину в нос и уехал, недожавшись сотрудников ГИБДД. Его пассажир убежал. Полиция объявила в розыск обоих обидчиков.