Вынесен приговор за расстрел петербургского бизнесмена

В Петербурге преступники получили 40 лет лишения свободы на троих.

Петербургский суд вынес приговор преступникам, которые расстреляли бизнесмена Нодари Григолашвили, перевозившего крупную валюту с Софийской овощебазы. Подсудимые получили общий срок - 40 лет.

В пресс-службе петербургского суда виновными признаны Магомед Сайнораев, Ровшан Гусейнов и Рашид Шабишов. В процессе суда установили, что злоумышленники выслеживали мужчину, когда тот проводил финансовые операции на овощебазе. 26 февраля 2015 года Григолашвили убили в подъезде дома на Малой Балканской, кроме того, гго племянник получил ранение от огнестрельного оружия.

Известно, что преступники похитили у пострадашего 15 тысяч долларов и скрылись с места преступления на Audi с белорусскими номерами. Шабишев и Гусейнов получили по 11 лет строгого режима, Сайнораев - 18 лет.