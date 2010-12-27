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В Петербурге выходные дни будут жаркими
Сегодня, 12:58
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Shdaria
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В Петербурге выходные дни будут жаркими

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В Петербурге в выходные будет тридцатиградусная жара.

В субботу и в воскресенье в Петербурге будет высокая температура воздуха. В эти дни ожидается +27 градусов. Об этом сообщили в Северо-Западном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В субботу, 28 июля, в Петербурге потеплеет до +27...+29 градусов, к ночи похолодает до +18...+20. Во второй половине дня местами пройдет кратковременный дождь. Будет дуть умеренный восточный, северо-восточный ветер.

В воскресенье температура воздуха поднимется до +28...+30 градусов. Отметим, что осадков не ожидается. 

 

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Категории: Лента новостей Новости СПб Картина дня

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