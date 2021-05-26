В Петербурге выбирают лучших молодых архитекторов и проектировщиков уникальных зданий

Победителей назовут 28 мая. Главный приз – стажировка в крупных строительных компаниях.

В этом году во всероссийском конкурсе "BIMSKILLS" при поддержке Комитета по строительству приняли участие более 500 студентов, сообщает портал "Строительный Петербург". Первый этап включал проектирование жилого здания с применением технологии информационного моделирования.

На первом этаже мы располагали торговые площади: магазин и почта, на втором этаже у нас был коворкинг центр с детским садиком, где можно прийти поработать, оставить детей. А все остальные этажи занимали жилые объекты. Сергей Малыченко, участник конкурса

По словам конкурсантов, сложнее всего было совместить системы отопления, водоснабжения и энергетики с архитектурой дома.

В реальном строительстве так иногда происходит, как произошло у нас: перед концом конкурса у нас поменялась архитектура, и у меня полностью удалились все системы. Пришлось делать их с нуля. Татьяна Жилякова, участница конкурса

В финал прошли 10 команд со всей страны: из Владивостока, Екатеринбурга и Санкт-Петербурга. На втором этапе будущие архитекторы создавали 3D-модель детского сада с бассейном и противопожарной системой.

Детский сад, школы, физкультурно-оздоровительные комплексы - это очень важные объекты, как раз для которых нужны новые специалисты-проектировщики. С точки зрения инженерии это, безусловно, сложнее. Алексей Агафонов, руководитель проекта "BIMSKILLS-2021"

Видео, фото: портал "Строительный Петербург".