В Петербурге вдвое увеличат финансовую поддержку делового туризма

Средний чек делового туриста в Петербурге в 2022 году составляет 142 тыс. рублей. За год число деловых партнёров города выросло на 5%.

В Смольном хотят удвоить объем финансовой поддержки делового туризма. В следующем году на это направят более 50 млн рублей субсидиями. Об этом в среду, 30 ноября, пишет "РБК Петербург".

В этом году комитет по туризму провел конкурсы на суму более 20 млн рублей. На субсидирование претендовали компании, которые проводили конгрессно-выставочные мероприятия в Петербурге с 1 января 2021 года по 1 июня 2022 года.

В итоге конкурса выделят субсидий на шесть мероприятий. В их числе Российский национальный конгресс кардиологов и VIII международный образовательный форум "Российские дни сердца". Средний чек делового туриста в Петербурге в 2022 году составляет 142 тыс. рублей. За год число деловых партнёров города выросло на 5%.

Ранее Корнеев заявил об адаптации туризма в Петербурге под туристов из Азии и Ближнего Востока. По словам Корнеева, это были самые растущие рынки до пандемии, каждая из этих стран давала 10–15% роста выезда за рубеж на международные поездки в год.

Фото: Piter.tv