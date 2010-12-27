На улице Александра Блока спортивный пистолет выстрелил в голову юноши

Медики оценивают состояние пострадавшего как тяжелое.

Молодой петербуржец попал в больницу после с огнестрельным ранением головы. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Как стало известно, 11 июня пострадавший (1999 года рождения) посетил балтийский стрелковый центра на улице Александра Блока. Очевидцы рассказали, что молодой человек не стал стрелять по мишеням из спортивного пистолета и попал в себя. В результате он получил травмы головного мозга и трахеи. Медики оценивают его состояние как тяжелое.

По факту происшествия проводится проверка, сотрудники полиции изучают записи с камер видеонаблюдения.

Фото: Piter.TV