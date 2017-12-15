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Asyaromanenkova
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Выходные в Петербурге будут теплыми, но снежными

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Синоптики обещают относительно теплую погоду на выходные, но не обойдется и без мокрого снега.

В субботу, 16 декабря, в Северной столице будет небольшой мокрый снег. Ветер ночью будет умеренным, днем – слабым. При этом температура воздуха будет в районе нуля градусов как днем, так и ночью. На дорогах возможно гололедица.

В воскресенье, 17 декабря, погода будет примерно такая же. Местами синоптики Северо-Западного УГМС обещают слабый мокрый снег при слабом ветре. Температура воздуха будет колебаться сильнее: от -1 до +1. На дорогах также будет небезопасно из-за гололеда.

Водителей просят соблюдать осторожность на дорогах. Заранее тормозить перед переходами и перекрёстками, а в потоке держать увеличенную дистанцию между машинами.

Теги: новости питера , новости спб , погода спб
Категории: Новости СПб

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