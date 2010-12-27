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В Петербурге в понедельник ожидаются дожди с ветром
Сегодня, 17:59
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mari_dolbish
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В Петербурге в понедельник ожидаются дожди с ветром

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Температура воздуха днем не превысит отметки в 11 градусов тепла.

Новая неделя в Петербурге начнется с дождей. Такой прогноз на 16 октября озвучили в ГУ МЧС по Петербургу.

Согласно информации синоптиков, утром и днем в понедельник петербуржцев ждет небольшой и местами умеренный дождь. Скорость ветра будет достигать порывов до 12 метров в секунду, а ночью будет находиться на уровне в 4-9 метров в секунду.

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Также в ночное время суток будет прохладно, не теплее 5 градусов, в днем столбик термометра дойдет до отметки в 9-11 градусов. 

Фото: wallbox.ru

Теги: петербург дождь , петербург непогода , петербург плохая погода , погода спб
Категории: Общество Новости СПб Лента новостей

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