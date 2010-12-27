В Петербурге в четверг будет дождливо

Также ожидается туман и теплая погода.

Днем 6 сентября в Петербурге ожидаются дожди, однако, специалисты все же рассчитывают на теплую погоду. К таким выводам пришли эксперты из Гидрометцентра. Также синоптики рассказали, что в утренние часы на территории региона можно будет наблюдать густой туман.

В течение четверга температура воздуха в Северной столице прогреется до плюс 25 градусов по Цельсию. Ночью показатели термометров опустятся до плюс 16 градусов. Скорость ветра составит два-три метра в секунду. Он придет с южной стороны. Атмосферное давление останется в пределах нормы и не будет сильно колебаться.

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