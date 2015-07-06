Певица Дакота выдумала увольнение петербургской пожарной ради пиара клипа

В пресс-службе МЧС по Петербургу и Ленобласти информацию об увольнении Анны Шпеновой опровергли.

Певица Рита Дакота выдумала увольнение петербургской пожарной ради пиара своего клипа "Нежность", сообщает "Канал 78".

В пятницу, 20 июля, певица разместила в своем Instagram пост, в котором рассказала об Анне Шпеновой. Женщина-пожарный из Петербурга снялась в новом клипе Дакоты - "Нежность". Певица рассуждает о нелегкой судьбе сотрудницы МЧС , и о том, что та в одиночестве воспитывает двух больных детей.

Жизнь Анны это перманентная борьба, но эта героическая женщина с гордо поднятой головой и неоспоримым чувством собственного достоинства в первую же секунду после предложения согласилась сняться в нашем проекте, чтобы показать современным девочкам важность и нужность материнства, важность и нужность настоящей ПРОФЕССИИ в искаженном современном мире с напрочь размытыми ориентирами и ценностями. Рита Дакота, певица.

В этом же посте Дакота сообщает, что Анну уволили за съемки в клипе. По мнению певицы, это была месть ее начальника, который снчала запрещал съемки в пожарной части.

Однако в пресс-службе МЧС по Петербургу и Ленобласти информацию об увольнении Анны Шпеновой опровергли:

Непонятно, откуда эта информация появилась. Она как работала, так и будет работать. А с историей этой будем разбираться.

По информации "Канала 78", сеть петербургских кафе объявила сбор средств, чтобы помочь Анне Шпеновой. Тем не менее, до сих пор остается неясным, кто инсценировал скандал с ложным увольнением пожарной. Возможно, это просто чья-то ошибка, либо намеренный пиар певицы Дакоты.

Фото и видео: ritadakota / Instagram.