В Петербурге упростят выделение земли под переработку отходов

Смольный одобрил механизм целевого предоставления земельных участков для объектов по утилизации отходов. Власти рассчитывают привлечь инвесторов и увеличить мощности переработки ТКО.

Власти Санкт-Петербурга одобрили изменения в городское законодательство, которые позволят предоставлять земельные участки под строительство объектов по утилизации твердых коммунальных отходов по целевому механизму. Решение направлено на развитие отрасли переработки и привлечение инвестиций в создание современных экологических комплексов.

Как сообщили в городской администрации, новая мера должна ускорить реализацию проектов в сфере обращения с отходами и повысить заинтересованность бизнеса в строительстве мощностей для переработки и утилизации ТКО.

Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что сейчас для нужд города уже работают комплексы "Волхонка" и "Островский", расположенные в Ленинградской области. Следующим этапом станет запуск в 2027 году комплекса по переработке отходов "Новоселки" в поселке Левашово.

По словам главы города, особенностью нового объекта станет применение автоматизированной системы сортировки с использованием роботизированных технологий и элементов искусственного интеллекта.

В перспективе власти намерены увеличить количество комплексов, работающих на переработку отходов Петербурга, до пяти.

Согласно планам городского правительства, к 2030 году предполагается направлять на переработку весь объем твердых коммунальных отходов. При этом доля захоронения должна сократиться до уровня не более 50 процентов, а еще четверть отходов планируется возвращать в хозяйственный оборот в качестве вторичного сырья.