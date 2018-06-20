В Петербурге уничтожат 15 тысяч роз из Литвы

В букетах нашли живых имаго западного цветочного трипса.

В понедельник, 22 апреля, петербургские специалисты обнаружили в букетах из Литвы переносчика опаснейшего вируса. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора.

Так, при проверке на складе Шушарах в букетах из рос нашли живых имаго западного цветочного трипса.Цветы голландского происхождения прибыли в Петербург в адрес одной из торгово-розничных сетей из Литвы. В ФГБУ "Ленинградской межобластной ветеринарной лабораторией" подтвердили "заражение" растений.

В Россельхознадзоре заявили, что согласно действующему в Европейском экономическом союзе законодательству в области обеспечения карантина растений, цветы уничтожат за счет собственника. Известно, что ликвидируют 15360 зараженных букетов.

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