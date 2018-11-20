В Петербурге украли два люксовых автомобиля за 9 млн рублей

Злоумышленники угнали "Кадиллак Эскалейд" и "Ленд Крузер" в Приморском районе.

Накануне в Приморском районе Петербурга мануальный терапевт и казак из Ставрополья лишились дорогих автомобилей. ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Днем 2 февраля на Комендантском проспекте у мануального терапевта угнали фиолетовый "Кадиллак Эскалейд" 2016 года выпуска. Ущерб составил 3,5 млн рублей.

Вечером с неохраняемой парковки у ресторана "Токио-Сити" на Богатырском проспекте неизвестные угнали белый "Ленд Крузер" 2018 года. Ущерб был оценен в 5,6 млн рублей. По данным "Фонтанки", хозяином авто является 27-летний житель станицы Марьинская Ставропольского края. Свою машину он оставил на стоянке на 9 дней. В полиции он рассказал, что 24 января мужчина остановился у ресторана, где прилично выпил, после чего сел в такси и улетел в Ставропольский край.