В Петербурге задержали мигрантов с огнестрельным оружием

Один из мужчин был депортирован с территории России на пять лет.

В четверг, 14 февраля, в Приморском районе Петербурга задержали двух мигрантов с огнестрельным оружием и боевыми патронами. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Сотрудникам полиции поступила информация, что на территории Петербурга находится 34-летний гражданин Азербайджана по фамилии Асадов, которого депортировали из страны в прошлом году на срок пять лет. Мужчину задержали в заведении общепита на Комендантском проспекте.

Компанию мигранту составил еще один мужчина по фамилии Кахраманов. Он пытался оказать сопротивление полицейским во время задержания своего друга. При обыске у него нашли пистолет Glock и 15 боевых патронов.

В отношении Кахраманова возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов". Асадова поместили в центр временного содержания иностранных граждан. Далее его выдворят с территории России.

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Фото: Piter.TV