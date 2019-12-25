В Петербурге у гендиректора фирмы угнали Lexus за 7 млн рублей

По факту кражи было возбуждено уголовное дело.

Накануне в полицию Петербурга обратилась 36-летняя женщина, генеральный директор коммерческой организации, и заявила об угоне своего дорогого автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и области.

По словам потерпевшей, ее Lexus LX 570 был припаркован возле дома №15 на Новолитовской улице. Неизвестный угнал авто в период с 15:00 до 15:30. Сумма ущерба составила 7 млн рублей.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Угонщика разыскивает полиция.

Ранее мы писали, что охранник угнал автомобиль со стоянки в Приморском районе.

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