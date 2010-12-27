В Петербурге у директора ветеринарного центра похитили шубы

У жительницы Петербурга вынесли их квартиры имущество на 650 тысяч рулей.

В Петербурге у директора ветеринарного центра похитили имущество на полмиллиона рублей. Злоумышленники вынесли из квартиры, которая находится на улице Савушкина, пострадавшей драгоценности и коллекцию норковых шуб.

По словам 48-летней руководительницы ветцентра, она обнаружила пропажу ценных вещей 14 марта. Первое, что заметила женщина - пропажа четырех норковых шуб. Позже она обнаружила, что в шкатулке не хватает драгоценностей, которые стоят четверть миллиона рублей. Пострадавшая оценила ущерб в 640 тысяч рублей.

Стоит отметить, что грабители попали на камеры видеонаблюдения. Так, удалось установить, что около двух часов дня в парадную вошел мужчина в бейсболке, которая прикрывает глаза.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.