В Петербурге туристку из Израиля загадочным образом ограбили на 1,3 млн рублей

В Санкт-Петербурге из квартиры туристки из Израиля украли технику и валюту на 1,3 млн рублей

9 октября научный сотрудник фармацевтической компании Израиля заявила в полицию Центрального района о краже в крупном размере, сообщает АН "Оперативное прикрытие".

32-летняя женщина приехала в Северную столицу на 4 дня с целью туризма, сняв в аренду квартиру на Итальянской улице. Стоит отметить, что женщина также имеет гражданство РФ.

По возвращению после прогулки домой в двухкомнатную квартиру, расположенную на пятом этаже Итальянской, 26, женщина не обнаружила планшета приблизительно оцениваемого в 36 тыс. рублей и ноутбука за 75 тыс. рублей, а также 17 тыс. евро. Самая главная загадка состоит в том, что двери и окна квартиры остались без каких-либо повреждений.