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Новости Лента новостей Происшествия
В Петербурге таксист-мигрант изнасиловал 21-летнюю девушку
Сегодня, 14:21
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ProkVad
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В Петербурге таксист-мигрант изнасиловал 21-летнюю девушку

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Полиция Ломоносовского района проверяет заявление об изнасиловании.

Как сообщает  АН «Оперативное прикрытие», 3 января в правоохранительные органы обратилась 21-летняя девушка. Пострадавшая сообщила, что накануне около 4 часов утра ехала в автомобиле Ford Focus с петербургскими номерами. Водитель сначала ехал по КАД, а потом свернул на Ропшинское шоссе в сторону деревни Марьино.

Согласно показаниям, невысокий небритый азиат в вязаной шапке, серой кофте и спортивках остановил автомобиль, набросился на девушку и применив физическую, изнасиловал жертву . После этого, проехав около 800 метров, высадил девушку на автозаправке и скрылся.

По госномеру установлено, что автомобиль принадлежит 26-летнему приезжему из Средней Азии. Кто был за рулем, выясняется.

Фото: pixabay

Теги: изнасилование , кад , мигрант , спб
Категории: Новости СПб Лента новостей Происшествия

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