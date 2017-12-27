В Петербурге суд возьмется за дело хозяев собак, покусавших детей

В Петербурге будут судить женщин, которые содержат 63 собаки.

В Петербурге Выборгский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении двух владельцев собак. Их питомцы покусали детей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга. Отмечается, что возбуждено сразу по нескольким статьям: "хулиганство", "умышленное причинение легкого вреда здоровью" и "побои".

Установлено, что женщины, проживающие в доме на проспекте Культуры, содержали 63 собаки неизвестных пород. Они отпускали гулять животных в общественные места без поводков и намордников. Отмечается, что на них неоднократно поступали жалобы от различных граждан и соседей.

В результате халатного отношения к животным, хозяйки допустили их нападение на соседа, а также на двух детей.