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В Петербурге суд возьмется за дело хозяев собак, покусавших детей
Сегодня, 13:56
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Shdaria
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В Петербурге суд возьмется за дело хозяев собак, покусавших детей

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В Петербурге будут судить женщин, которые содержат 63 собаки.

В Петербурге Выборгский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении двух владельцев собак. Их питомцы покусали детей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга. Отмечается, что возбуждено сразу по нескольким статьям: "хулиганство", "умышленное причинение легкого вреда здоровью" и "побои".

Установлено, что женщины, проживающие в доме на проспекте Культуры, содержали 63 собаки неизвестных пород. Они отпускали гулять животных в общественные места без поводков и намордников. Отмечается, что на них неоднократно поступали жалобы от различных граждан и соседей. 

В результате халатного отношения к животным, хозяйки допустили их нападение на соседа, а также на двух детей.

 

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Категории: Новости СПб Лента новостей

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