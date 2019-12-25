Суд отправил под домашний арест петербургского муниципального депутата Ившину

Она подозревается в хищении 16 млн рублей.

Депутата одного из муниципальных округов Петербурга заключили под домашний арест. Такое решение принял Красносельский районный суд 14 февраля. Галина Ившина подозревается в хищении 16 млн рублей.

Напомним, подсудимая является депутатом избирательного округа №4 муниципального совета МО "Юго-Запад", а также заместителем директора СПб ГБУ "Комплексный центр социального обслуживания населения Красносельского района". По информации следствия, в октябре прошлого года подозреваемая вместе с несколькими неустановленными лицами из числа заведующих отделениями соцобслуживания на дому похитила более 16 миллионов рублей. Эти средства были начислены фиктивным соцработникам, которые якобы оказывали помощь на дому, в качестве зарплаты. Средства она потратила по собственному усмотрению. Тем самым был причинен ущерб администрации Красносельского района.

Ившина останется под домашнем арестом до 10 апреля.

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