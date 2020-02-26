Клуб "Космонавт" оштрафовали за проведенный в пандемию концерт

Клуб допустил множество санитарных нарушений.

Ленинский районный суд Петербурга постановил оштрафовать клуб "Космонавт" за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Как рассказали в объединенной пресс-службе городских судов, ООО "Космос" заплатит 200 тысяч рублей за проведенный в пандемию концерт.

Отмечается, что дело рассматривалось повторно по инициативе горсуда: в первый раз, 26 января, райсуд признал клуб виновным, но прекратил дело за малозначительностью. Новое рассмотрение затеяли после жалобы городского Роспотребнадзора, который просил отменить постановление о прекращении дела. Роспотребнадзор заявил, что допущенные клубом нарушения вовсе не малозначительные, а несут общественную опасность. Представители "Космоса" возражали против удовлетворения жалобы ведомства, пояснив, что быстро устранили все выявленные нарушения.

<...> добровольное устранение последствий правонарушения, возмещение причиненного ущерба, не являются обстоятельствами, характеризующими малозначительность правонарушения. <...> Изложенное свидетельствует о том, что в ходе судебного разбирательства по данному делу об административном правонарушении судьей Ленинского районного суда Санкт- Петербурга не выполнены в полном объеме требования статьей 24.1 и 26.1 КоАП РФ, что не позволило ему всесторонне, полно и объективно рассмотреть дело, что является существенным нарушением процессуальных требований Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. объяснили в пресс-службе

Постановление райсуда не признали законным и отменили, после чего направили дело направили на новое рассмотрение.

Установлено, что в ноябре прошлого года в клубе не следили за соблюдением дистанции между посетителями и допустили толпы на лестнице при входе в концертный зал и в самом зале, не проводили обеззараживание воздуха и поверхностей, расставили стулья без соблюдения дистанцирования, не осматривали персонал на признаки заболеваний. Кроме того, для посетителей не установили дозаторы с антисептиками, не организовали сбор использованных масок и перчаток и допустили еще ряд нарушений.

Ранее в Петербурге из-за противоэпидемических нарушений закрывали два концертных клуба.

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