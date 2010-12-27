В Петербурге суд начал рассматривать дело Кержаковых

Суд определит, с кем будет жить ребенок Александра и Миланы.

Петроградский районный суд начал рассматривать гражданское дело Александра и Миланы Кержаковых. Звездная пара хочет развестись.

В ближайшее время должен решиться вопрос о том, с кем будет жить их общий ребенок Артем. Кроме того, суд определит, кто из супругов будет платить алименты. Стоит отметить, что и Милана, и Александр претендуют на роль опекуна для сына.

Ранее мы писали, что суд обязал Александра Кержакова вернуть сына жене на время бракоразводного процесса. Однако звездный футболист обжаловал это решение. Бывший игрок "Зенита" обвинил супругу в наркозависимости и отправил ее на лечение в Таиланд.

Фото: Piter.TV