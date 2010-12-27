В Петербурге суд арестовал двух завербованных террористами киргизов

Выборгский суд Петербурга арестовал двух уроженцев Киргизии, подозреваемых в участии в террористической группировке.

Выборгский суд Петербурга арестовал двух киргизов, которых подозревают в участии в террористической группировке.

По данным объединенной пресс-службы судов Петербурга, двое молодых мужчин в возрасте двадцати двух и 21 года взяты под стражу на два месяца. Против данной меры пресечения они не возражали.

По данным следствия, зарегистрировались в Telegram-канале "Нашиды" под никами Абу Сулайман и Абу Убайда. Молодые люди вели переписку с участником запрещённой в России международной группы "Хайят Тахрир аль-Шам", которая взяла на себя ответственность за уничтожение Су-25 с Героем России Романом Филиповым в Сирии.

Участники терорристической группировки хотели покинуть территорию России и присоединится к сирийским боевикам. Для них были забронированы авиабилеты для отправки на Ближний восток, однако УФСБ Петербурга и Ленинградской области удалось задержать будущих террористов.