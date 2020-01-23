В Петербурге суббота станет официальным выходным днем

Суббота не является выходным днем, т.е. можно шуметь.

В Петербурге депутат Законодательного собрания Денис Четырбок рассказал, что хотят изменить городской закон. Так, суббота не является выходным днем, т.е. можно шуметь. Об этом пишет "Комсомольская правда".

Изменения произошли после одного случая. Один житель города по субботам ремонтировал свою квартиру. Из-за шума его обязали выплатить штраф. Но мужчина это оспорил юридически и был прав. Штраф отменили.

По словам депутата, они не могут допустить того, чтобы по субботам работали перфораторы в квартирах. Подавляющее большинство жителей города все-таки отдыхают по субботам, а не работают.

Ранее в петербургских военторгах случился ажиотаж после объявления мобилизации. Резервисты раскупают термобельё, рюкзаки и бронежитеты. Также обмундированием интересуются те, кому ещё не пришла повестка.

Фото: Piter.tv

