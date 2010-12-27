В Петербурге все еще сыро, но пока что без дождей

Ночью температура воздуха составляла +4 градуса, днем она достигнет +6.

В Петербурге продолжается облачная и пасмурная погода, однако, дождя временно отступает и столбик термометра поднимается до +6 градусов. Об этом сообщает пресс-служба Санкт-Петербургского Гидрометцентра.

Днем, 14 ноября, будет небольшой ветер, дуть он будет с юго-запада со скоростью 3-4 метра в секунду. Ночью атмосферное давление никак не изменялось, днем оно будет повышаться, но совсем незначительно.

Ночью температура воздуха составляла +4 градуса, днем она достигнет +6.



В Санкт-Петербурге 14 ноября минусовой рекорд был поставлен в 1921 году, тогда столбик термометра опустился до минус 13 градусов, теплее всего в этот день было в 2005 году, когда на улице было плюс 10.

Фото: Piter.TV