В Петербурге стартует продажа билетов на концерт группы Scorpions

Уже в предстоящую пятницу, 8 марта, в Санкт-Петербурге начинаются продажи билетов на концерт одной из величайших музыкальных групп современности Scorpions. Об этом информирует сетевое издание "78.ru".

Известно, что Северную столицу легенды рока посетят в рамках мирового турне, которое они проводят в 2019 году.

Со сцены прозвучат любимые фанатами хиты Wind Of Change, Rock You Like a Hurricane и другие. Группа с более чем полувековой историей обещает порадовать поклонников потрясающим по своему драйву и энергетике шоу.