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В Петербурге стартует продажа билетов на концерт группы Scorpions
Сегодня, 22:17
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KaterinaKono13

В Петербурге стартует продажа билетов на концерт группы Scorpions

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Старт продаж начнется уже 8 марта.

Уже в предстоящую пятницу, 8 марта, в Санкт-Петербурге начинаются продажи билетов на концерт одной из величайших музыкальных групп современности Scorpions. Об этом информирует сетевое издание "78.ru". 

Известно, что Северную столицу легенды рока посетят в рамках мирового турне, которое они проводят в 2019 году.

Со сцены прозвучат любимые фанатами хиты Wind Of Change, Rock You Like a Hurricane и другие. Группа с более чем полувековой историей обещает порадовать поклонников потрясающим по своему драйву и энергетике шоу.

Мероприятие состоится седьмого ноября. А площадкой для его проведения станет "Ледовый дворец". 

Источник: сетевое издание "78.ru"

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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