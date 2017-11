Концерт Scorpions

Легендарная Рок-группа Scorpions выступит в Санкт-Петербурге 3 ноября. Группа продала более 100 млн копий своих альбомов по всему миру, а число постоянно растет

Отметив 50 лет на сцене на грандиозном турне, побив все мировые рекорды и собрав все самые престижные премии, немецкая группа Scorpions продолжает радовать своих фанатов новыми гастролями.

В Санкт-Петербурге команда исполнит альбом Crazy World (1990), который считается самым знаменитым альбомом Scorpions. 3 ноября в 20:00 на арене Ледового дворца фанаты смогут вместе со своими кумирами спеть «Send Me An Angel» и «Wind Of Change».

Адрес: пр. Большевиков, д. 1

Цена: от 2000 до 9000 р.

Фото: instagram / scorpions