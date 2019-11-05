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Участников Pussy Riot задержали на концерте Scorpions в Москве

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Причина задержания неизвестна.

Двух участников Pussy Riot - Петра Верзилова и Веронику Никульшину – задержали на концерте немецкой рок-группы Scorpions в Москве. Об этом вечером 5 ноября сообщил Петр Верзилов на своей странице в Twitter.

Молодой человек написал, что они с Никульшиной пришли на концерт "по приглашению фронтмена группы". Однако на само выступление они так и не попали. Перед входом их задержали "сотрудники Центра Э вместе со вторым оперативным полком". Причина задержания пока неизвестна.

По словам Верзилова, во вторник днем перед концертов участники Pussy Riot обедали вместе с группой Scorpions. Встреча была посвящена Михаилу Горбачеву и падению Берлинской стены.

Ранее мы писали, что в Москве арестовали подозреваемого в подготовке теракта.

Видео: Piter.TV, Twitter / gruppa_voina, YouTube / Live Concert Archives

Теги: pussy riot, scorpions, задержание, концерт
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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