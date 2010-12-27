В Москве арестовали подозреваемого в подготовке теракта

В Москве задержали подозреваемого в подготовке теракта. Черемушкинский суд столицы постановил арестовать 30-летнего Таланта Онурова. Это произошло еще 3 ноября. Мужчину подозревают в покушении на проведение террористического акта в столице. До 1 января 2020 году фигурант расследования пробудет в СИЗО.
По ходатайству следствия, судом в отношении Таланта Онурова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу
прокомментировали в пресс-службе суда
Следствие считает подозреваемого радикально настроенным выходцем из Средней Азии. Он исповедует агрессивные формы ислама, которые настаивают на "священной войне". Известно, что Онуров искал в Москве сообщников и изучал способы изготовления взрывного устройства и думал о месте организации атаки. На подозрительного гражданина вышли оперативники, которые и задержали гражданина на юго-западе Москвы.
Ранее Piter.tv писал о том, что фигурантам по делу о теракте в петербургском метро продлили арест.
Фото: Piter.tv
Видео: YouTube/
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