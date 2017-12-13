В Петербурге пройдет детско-юношеский хоровой чемпионат мира‍

Церемонию открытия может посетить каждый желающий.

В Санкт-Петербурге в пятый раз состоится детско-юношеский чемпионат мира по хоровому пению. В 2018 году в концерсе поучаствуют коллективы из России, Китая, Финляндии, Казахстана, Белоруссии, Молдавии и Латвии.

Известно, что церемония открытия состоится в Кафедральном соборе Петра и Павла на Невском проспекте. Организаторы отмечают, что всего в чемпионате примут участие более 1,5 тысяч детей.

Главной целью уже ежегодного мероприятия является поиск и поддержка юных талантов. На конкурсе певцов и певиц стараются приобщить к мировому музыкальному наследию. Также поведение чемпионата международного масштаба способствует налаживанию коммуникаций между талантливой молодежью со всего мира.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что в Петербурге начнут отмечать День профсоюзного работника‍.