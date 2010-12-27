На Днях Еревана в Петербурге торговым сетям представят армянские продукты

В Санкт-Петербурге стартовали Дни Еревана.

Сегодня, 6 сентября, в Санкт-Петербург прибыла крупная делегация чиновников, бизнесменов, ученых и врачей из Армении. Официальный визит проходит в рамках Дней Еревана в Северной столицы. Это культурно-деловое мероприятие продлится двое суток. Канал Piter.TV узнал об основных элементах программы Дней Еревана.

Так, завтра, 7 сентября, представители армянского продуктового бизнеса встретятся с руководством петербургских торговых сетей. Местный бизнес познакомят с продукцией, производимой в Ереване и других городах Армении. Делегация из соседней страны надеется, что эта акция позволит увеличить число вкусных армянских товаров в петербургских магазинах.

Несколько часов назад в Петербурге прошла встреча Георгия Полтавченко и мэра Еревана Тарона Маргаряна. Чиновники обсудили двухстороннее сотрудничество между городами. В будущем ожидается подписание меморандума о сближении двух столиц в сферах культуры и экономики.

Кстати, о культуре: в рамках Дней Еревана в Соляном переулке пройдет выставка картин, посвященных Армении, на территории Музея прикладного искусства. А в Петропавловской крепости уже открылась фотовыставка "Ереван. Город и люди".