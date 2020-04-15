В Петербурге стартовал фестиваль "Светлая сторона"

Локации проекций не раскрываются.

Вечером 15 апреля на домах в разных районах Петербурга появились светящиеся изображения. В Северной столице стартовал фестиваль "Светлая сторона".

Его идея заключается в том, чтобы показать горожанам светлую сторону в непростых ситуациях. На домах в разных районах города будут появляться стихи, цитаты и персонажи из знаковых мультфильмов, пародии на интерфейсы компьютерных игр.

Инициаторами выступили компании, занимающиеся техническим обеспечением мероприятий. Также участие приняли горожане, которые предложили свои квартиры для вывода проекций на соседние дома.

Всего изображения появятся на 27 домах Петербурга. Локации засекречены, чтобы жители города соблюдали режим самоизоляции, однако некоторые горожане смогут увидеть "шоу" 15-17 апреля с 21:30 до 23:00.

Фото и видео: Piter.TV