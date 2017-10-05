В Петербурге раскрыли убийство женщины спустя 15 лет

В Петербурге был задержан гражданин, который подозреваемый в убийстве жены в Петродворцовом районе летом 2002 года.

Как сообщает "Росбалт", в Петербурге был задержан гражданин, подозреваемый в убийстве жены в Петродворцовом районе летом 2002 года.



2 июля 2002 года в лесном массиве рядом с домом №17 на Богумиловской улице в Ломоносове было найдено тело 42-летней женщины с признаками насильственной смерти. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).



Правоохранительные органы задержали 50-летнего мужчину, ранее судимый, безработный. Он полностью изобличен в совершении указанного преступления. Подозреваемому избрана мера пресечения.